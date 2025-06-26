Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

15-летняя Сара Киперман, младшая дочь певицы Веры Брежневой, продемонстрировала стильную летнюю обувь, которая уже стала трендом. Юная модница поделилась фото в соцсетях, где показала, что именно носят этим летом девушки с чувством стиля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Трикотажный костюм
Основа образа - костюм бежевого цвета из вязаного трикотажа. Юбка в длине миди имеет облегающий крой, который подчеркивающий фигуру.
Удлиненный кардиган застегивается спереди на пуговицы. Его длинные рукава и V-образный вырез придают образу элегантности. Этот фасон очень актуален и удобен для прохладной летней погоды.
Двухцветная обувь
Дополнить сдержанный лук Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.
Сара Киперман показала модную обувь (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Сумка
Также она дополнила лук маленькой белоснежной сумочкой на цепочке. Она имеет элегантную форму и смотрится очень стильно, дополняя светлые элементы образа.
Аксессуары
На шее серебристое колье с подвеской, которое деликатно украшает зону декольте. На лестнице рядом с сумкой лежат солнцезащитные очки.
Младшая дочь Брежневой (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Первая и главная причина - это непревзойденный комфорт. Балетки - легкая и удобная обувь для повседневной носки.
В жару никто не хочет ходить на высоком каблуке, и балетки становятся идеальной альтернативой, позволяя чувствовать себя комфортно в течение всего дня, будь то на работе или на прогулке.
Это удобство особенно ценится в современном мире, где мода все больше тяготеет к функциональности.
Сара Киперман показала модную обувь (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Балетки - это невероятно универсальная обувь, которая подходит практически к любому образу. Их можно носить:
Сара Киперман задает тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Последние сезоны в моде царит эстетика balletcore, вдохновленная стилем балерин. Это не только балетки, но и ленты, нежные ткани, пастельные оттенки и силуэты. Балетки стали центральным элементом этого тренда, воспевающего грацию, нежность и легкость.
Дочь Веры Брежневой показала стильные балетки (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Дизайнеры представили множество обновленных моделей, делающих балетки интересными и современными. Среди трендовых вариаций:
Сара Киперман показала трендовую обувь на лето (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Балетки - это не просто меняющийся тренд, а обувь, которая регулярно возвращается на подиумы и улицы. Они являются частью классического гардероба, поэтому покупая качественную пару, вы можете быть уверены, что она прослужит вам долго и всегда будет актуальной.
Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
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