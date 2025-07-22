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В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из "Холостяка" показала костюм с шортами

Вторник 22 июля 2025 07:15
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В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из "Холостяка" показала костюм с шортами Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Инна Белень, участница "Холостяка-13", показала стильный летний костюм в главном цвете сезона-2025. Лаконичный крой, актуальная длина шорт и трендовый оттенок создали образ, который точно привлечет внимание.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Какой "лук" выбрала Инна Белень

Для праздничного мероприятия она выбрала костюм светло-желтого оттенка, который также называют цвет "сливочного масла" (cream butter, buttery yellow, light pastel yellow).

В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала костюм с шортами

Инна Белень из "Холостяка" (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Жакет

Классический пиджак, который имеет широкие лацканы, одну пуговицу для застежки (которая расстегнута), и карманы. Крой пиджака свободный и расслабленный, что соответствует современным трендам.

Топ

Под пиджаком виден топ такого же цвета, что создает гармоничное сочетание.

Шорты

Дополнить образ она решила короткими шортами из такой же ткани, как и пиджак. Шорты также имеют свободный, прямой крой, что обеспечивает комфорт в жаркую погоду.

В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала костюм с шортами

Инна Белень задает тренды (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Обувь

Дополнить образ она решила коричневыми сандалиями на плоском ходу, которые контрастируют с одеждой.

Такой образ сочетает в себе элементы классического делового стиля (жакет) с более расслабленными и повседневными вещами (шорты, топ), сохраняя при этом элегантность. Кроме того, монохромные луки сейчас в тренде.

В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала костюм с шортами

Инна Белень показала модный лук (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Почему нежно-желтый - трендовый оттенок лета 2025

Он мягкий и теплый

В отличие от ярко-желтого или кислотных оттенков, buttery yellow - это приглушенный, нежный тон, напоминающий теплый утренний свет или кремовую текстуру сливочного масла.

Он выглядит уютно, деликатно и очень стильно, что идеально подходит для летнего настроения.

Это альтернатива классическому белому

Такой оттенок освежает, но не "холодит", как белый. Он прекрасно сочетается с загорелой кожей, делая ее еще более теплой, здоровой с виду.

Его легко стилизовать как в монохроме, так и в сочетании с натуральными бежевыми, карамельными или песочными цветами.

Подходит для любого гардероба

Этот тон активно используют во всем: от платьев и костюмов - до купальников, лоферов, аксессуаров и даже маникюра. Он выглядит дорого даже в простом крое благодаря своей мягкости и свежести.

Его уже выбирают и streetstyle-звезды, и крупные бренды - от The Row и Jacquemus до Zara и H&M.

Тренд, который поддерживают на подиуме и в соцсетях

На подиумах весна-лето 2025 года buttery yellow активно появлялся в коллекциях Bottega Veneta, Carolina Herrera, Chloé, а TikTok и Pinterest взорвались этим цветом в запросах на темы "quiet luxury" и "soft girl summer".

В самом модном оттенке лета-2025: Инна Белень из &quot;Холостяка&quot; показала костюм с шортами

Инна Белень из "Холостяка" (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

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