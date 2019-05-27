Донецьку та Луганську ВЦА просять надати висновки про можливість проведення виборів

Центральна виборча комісія просить Донецьку та Луганську обласні державні адміністрації - військово-цивільні адміністрації надати висновки про можливість організації та проведення позачергових виборів до Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, 27 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

"Комісія своєю постановою звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із законом станом на 27 травня 2019 року позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на територіях, які входять до складу одномандатних виборчих округів, визначених постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82, в межах відповідної області та їх отримання комісією не пізніше 3 червня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Крім того, ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 січня 2012 року № 18 "Про вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів державного бюджету України".

Також внесено зміни до постанови ЦВК від 18 квітня 2013 року № 81 "Про роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України".

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради.

Крім того, Центрвиборчком звернувся до президента України Володимира Зеленського, Ради, Кабміну і МЕРТ, і затвердив календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових парламентських виборів.