На Донбасі затримали бойовика "ДНР", який збирав інформацію про українську розвідку

Бойовик збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію

На Донбасі затримали бойовикп терористичної організації "Донецька народна республіка" ("ДНР"), який збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил з посиланням на дані розвідки.

"Так, в результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації «ДНР» та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним «Італієць» на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів", - повідомили в ООС.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 КК України ("Створення терористичної групи чи терористичної організації"). На даний момент тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Військовою контррозвідкою Об'єднання єднаних сил викрито шпигуна Військовою контррозвідкою Об'єднання єднаних сил викрито чергового шпигуна «ДНР». Співробітники СБУ зі складу Об'єднання єднаних сил продовжують заходи з припинення діяльності агентів та інформаторів незаконних збройних формувань. Так, в результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об'єднання єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації «ДНР» та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був напрямків бойовиком з позивним «Італієць» на підконтрольну територію Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів. У рамках відкритого 08.06.2018 слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації» тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Враховуючи те, що шпигун не встиг завдати шкоду інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може прийняти участь у спеціальній програмі Служби безпеки України «На тебе чекають вдома», у рамках якої здійснюються заходи щодо звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях тзв. «ДНР/ЛНР». Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, 7 червня співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України затримали в Луганській області бойовика терористичної організації "ДНР".