В Донецькій області "замінували" суд

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Донецький апеляційний суд міста Бахмут тимчасово припинив роботу

У Донецькій області правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду в місті Бахмут. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Повідомляється, що у зв'язку з надходженням повідомлення про замінування, Донецький апеляційний суд в Бахмуті тимчасово припинив свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Працівників та відвідувачів суду евакуювали. На місці працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Нагадаємо, сьогодні поліція перевіряла інформацію про масове мінування у Львові та Херсоні. Поліції на електронну пошту написали про те, що готель і міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновані.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, поліція перевіряє інформацію про замінування в Херсоні готелю, аеропорту і телевежі.

Також РБК-україна повідомляло, що поліції Одеси також повідомили про замінування готелю та аеропорту.