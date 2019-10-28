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В Донецкой области "заминировали" суд

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 15:43
В Донецкой области "заминировали" суд
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Донецкий апелляционный суд в городу Бахмут временно прекратил работу

В Донецкой области правоохранители проверяют информацию о минировании суда в городе Бахмут. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что в связи с поступлением сообщения о заминировании, Донецкий апелляционный суд в Бахмуте временно прекратил свою работу для проведения действий, направленных на отыскание и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Работников и посетителей суда эвакуировали. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Напомним, сегодня полиция проверяла информацию о массовом минировании во Львове и Херсоне. Полиции на электронную почту написали о том, что отель и международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминированы.

Кроме того, по данным местных СМИ, полиция проверяет информацию о заминировании в Херсоне отеля, аэропорта и телебашни.

Также РБК-украина сообщало, что полиции Одессы также сообщили о заминировании отеля и аэропорта.

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Новости Украины минированиеСудДонецкая область
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