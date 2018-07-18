У Донецькій області закрили табір, в якому масово отруїлися діти

Число постраждалих внаслідок отруєння у Донецькій області зросло до 91, з них 76 дітей

У Донецькій області закрили дитячий табір "Яструбок", в якому отруїлася 91 особа, з них 76 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, станом на 18 липня з табору "Яструбок" з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізована 91 особа, з них 76 дітей й 15 дорослих з діагнозом "гострий гастроентероколіт".

"За ініціативи Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області прийнято рішення про закриття табору та припинення будь якої діяльності з приймання дітей на оздоровлення та відпочинок з 18.07.2018", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що облуправління Держпродспоживслужби вчора, 17 липня, направило до поліції подання про порушення кримінальної справи за ст. 325 ч.1 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляла, що причиною отруєння в дитячому таборі в Донецькій області міг бути сальмонельоз.

Відзначимо, на даний момент за фактом отруєння дітей в Донецькій області відкрито справу.