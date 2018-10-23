Автомобіль "Вода Донбасу" підірвався на вибуховому пристрої

Ілюстративне фото (voda.dn.ua)

В результаті вибуху водій контужений, інші члени бригади не постраждали

Бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярської РПУ сьогодні, 23 жовтня, потрапила на вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вода Донбасу".

Повідомляється, що бригада після отримання погодження виїхала для виконання ремонтних робіт на водогоні "Горлівка -Торецк".

По дорозі до місця передбачуваного підриву автомобіль КРАЗ потрапив на вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак. Також наголошується, що водій контужений, інші члени бригади не постраждали.

Крім того, роботи з відновлення водопостачання міста Торецька на сьогодні призупинені.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила, що бойовики обстріляли в Авдіївці працівників "Вода Донбасу".