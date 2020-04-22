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У Донецькій області одужали більшість хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 15:29
У Донецькій області одужали більшість хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 18 хворих на 10 одужали, 1 - помер

У Донецькій області з 18 хворих коронавірусом 10 вже вилікувалися. Про це повідомили в Донецькій обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що більшість випадків захворювання виявлено у Маріуполі - 11 хворих, 2 випадки зафіксовані в Дружківці, по 1 - в Бахмуті, Білозерському, Мирнограде, Слов'янську та Костянтинівці.

"З цих випадків 1 летальний (м. Дружківка), та 10 осіб, які одужали. Решта - продовжують лікування", - повідомили в ОДА.

За минулу добу на підконтрольній території Донецької області було підтверджено два нових випадки захворювання - захворіли мешканки Маріуполя 44 і 64 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 125 медпрацівників, один з яких помер.

Відзначимо, станом на 22 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 6592, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька області, де виявили понад тисячу випадків.

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