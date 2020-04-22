ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 15:29
В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из 18 больных 10 выздоровели, 1 - умер

В Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что большинство случаев заболевания выявлены в Мариуполе - 11 больных, 2 случая зафиксированы в Дружковке, по 1 - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из этих случаев 1 летальный (г.. Дружковка), и 10 человек, которые выздоровели. Остальные - продолжают лечение", - сообщили в ОГА.

За прошлые сутки на подконтрольной территории Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания - заболели жительницы Мариуполя 44 и 64 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медработников, один из которых умер.

Отметим, по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.

В Хмельницкой области коронавирусом заразились 15 медиков В Украине продлили карантин до 11 мая
Новости Украины ДонецкДонецкая областьКоронавирус
News
On Top