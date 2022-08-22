У Донецькій області вводять додаткові обмеження на святкові дні

На частині території Донецької області вводять додаткові обмеження на святкові дні серпня. Жителям заборонили проводити масові заходити та скупчуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматорська Олександра Гончаренка та керівника Слов'янської ВЦА Вадима Ляха.
Влада попередила про можливі провокації та обстріли з боку окупантів на День прапора та День Незалежності. Жителів просять не ігнорувати сигнали тривоги.
У Краматорську та Слов'янську з 23 серпня не буде курсувати громадський транспорт, зупиняється робота підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків.
Також у ці дні не будуть видавати гуманітарну допомогу, переносяться усі евакуаційні рейси. Рятувальники, поліція та медики будуть працювати у посиленому режимі.
Нагадаємо, раніше українців попереджали про можливі удари по містах на День Незалежності.
Поліція закликала громадян не скупчуватися та уникати людних місць.
Детальніше про підготовку до Дня Незалежності можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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