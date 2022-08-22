Поліція просить українців уникати людних місць на День Незалежності

Українців закликали уникати людних місць на День Незалежності, 24 серпня. Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Національної поліції Ігоря Клименка в Facebook .

Він підкреслив, що сигнали повітряної тривоги у святкові дні не можна ігнорувати. Почувши їх, варто одразу пройти в укриття.

"Наш ворог підступний. І може завдати болючих ударів саме у дні святкування найважливішого державного свята - Дня Незалежності України", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Щодня на службу заступають близько 13 тисяч поліцейських (понад 6200 нарядів). Вони контролюють безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів та автошляхах.

При цьому Клименко додав, що в Україні мінімізували святкові заходи. Тому він закликає уникати людних місць.