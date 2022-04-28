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ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку: він коригував вогонь артилерії

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Запорізька область, Четвер 28 квітня 2022 13:31
ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку: він коригував вогонь артилерії Фото: ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові на Запорізькому напрямку збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Літальний апарат допомагав ворогу коригувати вогонь артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сил оборони Запорізького краю.

"На Запорізькому напрямку захисники одного з підрозділів протиповітряної оборони збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати ти не тільки українські позиції, а й мирні села за лінією фронту", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказано, що безпілотник був оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і міг підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км.

При цьому його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти, а літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Нагадаємо, станом на сьогодні, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 215 російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Додамо, українські підрозділи протиповітряної оборони над Одесою збили російський безпілотник.

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