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Над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник

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Дніпропетровська область, П'ятниця 29 квітня 2022 09:34
Над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник Фото: над Дніпропетровською областю збили безпілотник (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В небі над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник. Він упав на території приватного подвір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 квітня російська армія обстріляла два населені пункти в Дніпропетровській області. Окупанти застосували "Гради".

Варто зазначити, що ворожі сили протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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