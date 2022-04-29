Над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник
Фото: над Дніпропетровською областю збили безпілотник (Getty Images)
В небі над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник. Він упав на території приватного подвір'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 29 квітня російська армія обстріляла два населені пункти в Дніпропетровській області. Окупанти застосували "Гради".
Варто зазначити, що ворожі сили протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області.
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