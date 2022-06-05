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Вертоліт, бомбардувальник і БПЛА: стали відомі всі збиті повітряні цілі армії РФ

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Київ, Неділя 05 червня 2022 00:37
Вертоліт, бомбардувальник і БПЛА: стали відомі всі збиті повітряні цілі армії РФ Фото: збитий російський літак (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на східному напрямку знищили один ворожий літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ збила ворожий вертоліт Ка-52 і два безпілотники "Орлан-10". За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні вразило чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів.

Нагадаємо, з кінця травня українські війська перейшли в контрнаступ на окремих ділянках на півдні країни. Зокрема, було просування на кілька кілометрів в районі Давидова Броду.

Водночас у Міністерстві оборони пояснили, що деталі контрнаступних операцій не розголошуються, поки військові остаточно не закріпляться на тих чи інших позиціях.

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