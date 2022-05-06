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Російські війська обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

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Донецька область, П'ятниця 06 травня 2022 22:48
Російські війська обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені Окупанти обстріляли Донецьку область (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами загинув один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.

Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.

Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми повідомляли, що через обстріли РФ у Донецькій області масово горять ліси.

Також ми писали, що російські війська обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

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