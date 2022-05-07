Кількість підприємств, які повністю зупинилися, знизилася вдвічі в порівнянні з початком війни, - НБУ

Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, наприкінці квітня скоротилася майже вдвічі порівняно з початком військових дій (з 32% до 17%). Утім, 60% підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% - більш ніж удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, у березні бойовими діями були охоплені 10 областей та м. Київ, які в минулому разом формували більше 55% ВВП. У квітні їх кількість зменшилася до шести, які раніше формували близько 20% ВВП.

"Падіння економічної активності спостерігалося й у порівняно спокійних областях через розриви ланцюгів постачання та виробництва, невизначеність та збільшення ризиків, відплив робочої сили та додаткові витрати. Проте навіть у таких умовах бізнес поступово адаптується", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці квітня найбільше підприємств працювало в с/г, відновлювали роботу транспорт та переробна промисловість. Найскладніша ситуація в будівництві та добувній промисловості, значно нижче довоєнного рівня залишається завантаженість торгівлі. Насамперед поліпшилася завантаженість деокупованих територій, але в регіонах з активними бойовими діями/окупованих регіонах ситуація складна, зазначили в НБУ.

Поліпшення оцінок запасу міцності корелює з послабленням впливу ведення бойових дій. Майже третина підприємств наразі не відчуває проблем із нестачею ресурсів, 48% опитаних − вистачить ресурсів більше, ніж на місяць. За коментарями підприємств, крім порушеної логістики та втрати ринків збуту, роботу обмежують комендантська година, заблоковані порти, погіршення платіжної дисципліни, окуповані або зруйновані потужності, закриті реєстри, зазначили в НБУ.

Опитування НБУ проводиться раз на два тижні починаючи з 07.03.22. Останній раунд проведений 18-22.04.2022, участь узяли 524 підприємства з усіх регіонів України, крім Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що економіка України скоротиться у 2022 році на 35%. Від прогнозів на наступні роки фонд поки відмовився через триваюче російське вторгнення.