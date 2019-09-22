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У Києві таксі перекинулося з пасажиром

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 11:33
У Києві таксі перекинулося з пасажиром
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Водій не впорався з керуванням автотранспорту

У Києві сьогодні вночі, 22 вересня, на вулиці Академіка Заболотного сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі, в результаті якого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, автомобіль вилетів з дороги і перекинувся на дах. Водія і пасажира доставили в лікарню у важкому стані.

За попередніми даними, водій Nissan c пасажиром в салоні рухався по вулиці Академіка Заболотного в сторону Кільцевої дороги. На одному з поворотів таксист не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб занесло і вилетіло на тротуар. Після цього таксі врізалося в стовп вуличного освітлення та перекинувся на дах.

Також відомо,що в автомобілі був встановлений балон з газом і існувала серйозна ймовірність його займання. Проте прибулі на місце рятувальники відключили ГБО і запобігли можливість пожежі.

Крім співробітників ДСНС, на місці аварії також прибув екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група.

Деталі і винуватця ДТП встановить слідство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Хмельницькій області вночі 22 вересня відбулося ДТП за участю легкового автомобіля. Він зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого загинули чотири людини.

Крім того, у Миргороді вночі 21 вересня відбулося потрійне ДТП за участю легкового автомобіля, вантажівки і мікроавтобуса. Жертвами інциденту стали дві людини, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

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