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У Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло 5 цивільних

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Донецька область, Неділя 24 квітня 2022 22:54
У Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло 5 цивільних Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області за 24 квітня внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області: 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці.

Також ще п’ятеро цивільних зазнали поранень.

Орім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.

Зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 23 квітня, окупанти за добу вбили ще 4 цивільних у Донецькій області.

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