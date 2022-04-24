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В Донецкой области в результате обстрелов погибло 5 гражданских

Новина українською →
Донецкая область, Воскресенье 24 апреля 2022 22:54
В Донецкой области в результате обстрелов погибло 5 гражданских Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области за 24 апреля в результате обстрелов погибли 5 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

В результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской общины и 1 в Новомихайловке.

Также еще пятеро гражданских получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, которые получили ранения в Луганской области.

Отмечается, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что вчера, 23 апреля, оккупанты за сутки убили еще 4 гражданских в Донецкой области.

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