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В Донецькій області виявили арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 11:38
В Донецькій області виявили арсенал боєприпасів
Фото: вилучений боєзапас (facebook.com/pressjfo.news)

Арсенал зберігався на горищі нежитлового будинку

В місті Торецьк (Донецька область) правоохоронці під час проведення оперативних заходів щодо виявлення та документування злочинів, у п’ятницю, 25 січня, виявили схрон боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Повідомляється, що на даху нежитлового приміщення було знайдено 30 РПГ-7, 20 гранат Ф-1, майже 3 тис. набоїв 5,45 мм та 7,62 мм.

"Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучені боєприпаси передано до ДСНС України зі складу Об'єднаних сил для їх подальшої утилізації", - повідомили в штабі ООС.

Також в штабі підкреслили, що робота по виявленню та документуванню незаконного обігу наркотичних засобів, зброї та вибухівки триває постійно й перебуває на контролі керівництва Національної поліції України та командування Об’єднаних сил.

 

Фото: вилучений арсенал зброї (facebook.com/pressjfo.news)

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