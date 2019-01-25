На Донбасі перехопили безпілотник бойовиків

23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Об'єднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотний літальний апарат. Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС