На Донбасі перехопили безпілотник бойовиків

БПЛА даного типу використовується для розвідки і коригування артилерії
Українські військові на Донбасі перехопили безпілотник противника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства оборони.
Повідомляється, що 23 січня військові з допомогою радіотехнічних засобів виявили безпілотний літальний апарат. Із застосуванням засобів радіотехнічного боротьби вони посадили БПЛА.
"Після обстеження військовими інженерами апарат передали фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат - "Гранат-2" - виготовляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Даний тип БПЛА активно поставляється до незаконних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР". Використовується для розвідки і коригування вогню артилерії.
Українські військові за складом ООС "приземлили" російський БПЛА
23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Об'єднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотний літальний апарат. Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОСОпубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 січня 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ.
Українська сторона розкритикувала цю заяву. У повідомленні СЦКК вказується, що залякування з боку бойовиків щодо місії ОБСЄ є неприпустимим.