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В Донецкой области полиция расследует фальсификацию избирательной документации

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 05:30
В Донецкой области полиция расследует фальсификацию избирательной документации
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Жительница одного из поселков обнаружила себя в списках теризбиркома и чужую подпись около своей фамилии

В Добропольском районе Донецкой области полиция расследует факт фальсификации избирательной документации на президенских выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

В частности, жительница поселка Мирное сообщила правоохранителям о том, что обнаружила себя в составе членов избирательной комиссии. Однако она за несколько дней до того отказалась от такого предложения.

"Изучая списки членов избирательной комиссии, которые были обнародованы на месте расположения ТИК, обнаружила свою фамилию, а напротив - чужой подпись", - уточнили в пресс-службе.

Полицией указанный факт фальсификации избирательных документов (ст.158 Уголовного кодекса Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, несколько дней назад члены территориальной избирательной комиссии обратились к Мангушский отделения полиции с заявлением о нарушениях на выборах 2019.

В частности, они утверждают, что переданы в Центральную избирательную комиссию данные о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК. В частности, разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

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