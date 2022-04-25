На Донеччині окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під обстріл військ РФ у Лимані, ліквідовуючи наслідки попереднього обстрілу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ДСНС у Telegram.
Вранці рятувальники виїхали на місце обстрілу газопроводу в Лимані. Внаслідок потрапляння снарядів відбулася розгерметизація та горіння газогону.
"Під час гасіння пожежі стався повторний обстріл, внаслідок якого командир відділення 95-ї Державної пожежно-рятувальної частини отримав осколкові поранення ноги. Йому була надана первинна допомога у місті Краматорськ", – ідеться в повідомленні.
Зараз рятувальника транспортують до лікарні в Дніпропетровській області. Там на нього чекає повноцінне лікування.
До слова, Пентагон анонсував новий пакет військово-технічної допомоги для України.
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