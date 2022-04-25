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В Донецкой области оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара

Фото: Последствия обстрелов (t.me/s/itsdonetsk)
Автор: Антон Федорцив

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям попали под обстрел войск РФ в Лимане, ликвидируя последствия предварительного обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ГСЧС в Telegram.

Утром спасатели выехали на место обстрела в Лимане. В результате попадания снарядов произошла разгерметизация и горение газопровода.

"Во время тушения пожара произошел повторный обстрел, в результате которого командир отделения 95-й Государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения ноги. Ему была оказана первичная помощь в городе Краматорск", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасателя транспортируют в больницу в Днепропетровской области. Там его ждет полноценное лечение.

К слову, Пентагон анонсировал новый пакет военно-технической помощи для Украины.

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