У Донецькій області на КПВВ затримали бойовика "ДНР"

Ілюстративне фото (facebook.com/tgorlovka)

Затриманий вступив до складу незаконного збройного формування в 2015 році

На КПВВ "Мар'їнка" (Донецька область) правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію бойовика "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, затриманим виявився 19-річний громадянин України, мешканець Горлівки, який у 2015 році вступив до лав незаконного збройного формування "Молода Гвардія". Пройшовши військову підготовку, затриманий виконував завдання на блокпосту між Горлівкою та Донецьком до кінця 2018 року.

"В його обов’язки входило чергування на блокпосту між містами Горлівка і Донецьк, огляд транспортних засобів та особистих речей громадян із систематичним вимаганням грошей у подорожуючих громадян в сумі від 100 до 2500 рублів РФ", - зазначили у відомстві.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що минулого року затриманий разом із знайомим пограбували приватне помешкання у Горлівці, за що був затриманий так званою "поліцією ДНР". Після відкупу в сумі 10 тис. рублів бойовик вирішив виїхати на територію підконтрольну Україні.

"За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", дані внесені до ЄРДР, слідчі дії тривають", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України суд засудив бойовика терористичної організації "ДНР" до дев’яти років позбавлення волі заочно.