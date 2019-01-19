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В Донецкой области на КПВВ задержали боевика "ДНР"

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 11:42
В Донецкой области на КПВВ задержали боевика "ДНР"
Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Задержанный вступил в состав незаконного вооруженного формирования в 2015 году

На КПВВ "Марьинка" (Донецкая область) правоохранители со склада Объединенных сил задержали при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию боевика "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, задержанным оказался 19-летний гражданин Украины, житель Горловки, который в 2015 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Молодая Гвардия". Пройдя военную подготовку, задержанный выполнял задания на блокпосту между Горловкой и Донецком до конца 2018 года.

"В его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, досмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ", - отметили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в прошлом году задержанный вместе со знакомым ограбили частный дом в Горловке, за что был задержан так называемой "полицией ДНР". После откупа в сумме 10 тыс. рублей боевик решил выехать на территорию подконтрольную Украине.

"По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются", - сообщили в ГПСУ.

 

Напомним, ранее сообщалось, что по материалам Службы безопасности Украины суд приговорил боевика террористической организации "ДНР" к девяти годам лишения свободы заочно.

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