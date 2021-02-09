У Донецькій області горів гуртожиток, є жертва

Вчора ввечері в одному із гуртожитків Краматорська (Донецька область) сталася пожежа. У результаті загинула жінка, однак рятувальникам вдалось евакуювати 43 мешканців.
Як повідомляється, пожежа у п'ятиповерховому гуртожитку, який знаходиться на вулиці Академічна, сталася близько 21:30. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталось на 4-му поверсі. Після цього розпочалась евакуація мешканців.
Вогнеборці локалізували пожежу о 21:41, а ліквідована вона була о 21:58. Під час гасіння була знайдена загибла жінка 1952 року народження. Причини та обставини виникнення загоряння наразі встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік, рятувальникам вдалося вивести з будівлі 13 осіб.
Також РБК-Україна писало, що в січні сталася пожежа в нелегальному будинку престарілих в Харкові. В результаті трагедії загинули 15 осіб.
Після пожежі в цьому будинку престарілих Кабінет міністрів створив реєстр соціальних послуг.