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У Донецькій області горів гуртожиток, є жертва

Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері в одному із гуртожитків Краматорська (Донецька область) сталася пожежа. У результаті загинула жінка, однак рятувальникам вдалось евакуювати 43 мешканців.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Як повідомляється, пожежа у п'ятиповерховому гуртожитку, який знаходиться на вулиці Академічна, сталася близько 21:30. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталось на 4-му поверсі. Після цього розпочалась евакуація мешканців.

Вогнеборці локалізували пожежу о 21:41, а ліквідована вона була о 21:58. Під час гасіння була знайдена загибла жінка 1952 року народження. Причини та обставини виникнення загоряння наразі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік, рятувальникам вдалося вивести з будівлі 13 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в січні сталася пожежа в нелегальному будинку престарілих в Харкові. В результаті трагедії загинули 15 осіб.

Після пожежі в цьому будинку престарілих Кабінет міністрів створив реєстр соціальних послуг.

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