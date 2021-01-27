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Після пожежі в будинку для літніх людей у Харкові уряд створив реєстр соцпослуг

Київ, Середа 27 січня 2021 15:01
Після пожежі в будинку для літніх людей у Харкові уряд створив реєстр соцпослуг
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня вирішив створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Постанова визначає правила формування та ведення такого Реєстру і доступу суб’єктів і людей до нього.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів.

"Таким чином вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними критеріями діяльності.

Нагадаємо 21 січня у приватному пансіонаті у м. Харкові, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Загинули 15 осіб. Інформацію цей суб’єкт господарювання не було внесено до жодного реєстру, органи соціального захисту населення також не знали про його діяльність.

Як писало РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря і його дружину та адміністратора пансіонату. Їх всіх арештували.

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