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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: особи усіх 15 загиблих встановили

Середа 27 січня 2021 06:56
Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: особи усіх 15 загиблих встановили
Фото: пожежа в Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Харкові встановили особи усіх загиблих в результаті пожежі в пансіонаті для літніх людей. Серед них дев'ять жінок та шість чоловіків.

Про це пише "Суспільне".

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Харківщини, загинули дев'ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків віком від 71 до 91 року.

Наразі ще тривають експертизи. Тіла для поховання родичам поки не передавали.

23 січня, на момент обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі, у матеріалах слідства зазначалося, що дані про особи двох загиблих встановлюються.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 осіб, ще кілька потерпілих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Пізніше, 25 січня, стало відомо, що помер один з врятованих після пожежі.

Як писало РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря і його дружину та адміністратора пансіонату. Їх всіх арештували.

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