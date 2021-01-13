Колишньому бойовику "ЛНР" повідомили про підозру

Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Колишньому бойовику так званої "Луганської народної республіки" повідомили про підозру за участь у діяльності збройних формувань. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у 2014 році житель Луганська вступив у так званий 3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади. У складі незаконного збройного формування підозрюваний відповідав за забезпечення паливом військової техніки для виконання підрозділом бойових завдань. Потім підозрюваний продовжив службу" в "протитанкової артилерійської батареї 2-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції "ЛНР".

"Через пів року служби в лавах НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації чоловік переїхав у місто Київ, де працевлаштувався водієм транспортних перевезень. Його місцезнаходження було встановлено контррозвідкою Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Донецькій області судитимуть бойовика - жителя села Червона Поляна. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Крім того, в Донецькій області також судитимуть працівника так званої "військової поліції ДНР", але заочно. Йому загрожує до 15 років в'язниці.