Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру: серед них екс-правоохоронець України

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Служба безпеки України повідомила про підозру двом бойовикам так званої "Донецької народної республіки". Один з них колишній правоохоронець України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так, бойовики в 2014-2015 роках за власною ініціативою набули так звані батальйони "Сомалі" і "Кольчуга".

"Зараз один з бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого "Окремого гвардійського мотострілецького (фото) "Іловайського" батальйону". Інший у званні "майор" продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту незаконної "Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга" і публічно агітує за вступ у ряди терористичних збройних формувань", - повідомили в СБУ.

Обом бойовикам про підозру по 1 ч. ст. 258-3 (участь у терористичній організації і сприяння її діяльності) і ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що днями повідомили про підозру колишнього бойовика "ЛНР".

Також повідомлялося, що в Донецькій області судитимуть бойовика. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".