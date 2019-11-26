У Донецькій області судитимуть снайпера "Л/ДНР"

Фото: бойовик на Донбасі (dnr-news.com)

Бойовик був гранатометником та снайпером у складі НЗФ РФ

У Донецькій області прокуратура передала до суду справу щодо бойовика так званих "ДНР" та "ЛНР", якого у серпні затримали на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, бойовик з червня 2015 по листопад 2016 року перебував у лавах незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР" та брав участь у бойових діях проти українських військових на посаді гранатометника та снайпера.

Зазначається, що бойовик був затриманий українськими правоохоронцями на підконтрольній українському уряду території, куди він приїхав для оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.

Так, прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та передала справу до суду. Наразі бойовик перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступнику мера Слов'янська оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області бойовика так званої "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України.