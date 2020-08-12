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У Києві ліквідували аварію, через яку частина міста залишилася без води

Київ, Середа 12 серпня 2020 21:21
У Києві ліквідували аварію, через яку частина міста залишилася без води
Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зараз проводяться аварійно-відновлювальні роботи

У Києві в Подільському районі ліквідували порив на водогоні, через яку частина району залишилася без води. Водопостачання на 25 вулицях повністю відновили.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відзначається, що забезпечення водою здійснюється за тимчасовою схемою.

На даний момент аварійну ділянку локалізована. Фахівці "Київводоканалу" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері сталася аварія, через яку частина міста залишилася без води.

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