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У Донецькій області вже понад 1,5 тисячі хворих на COVID-19

Донецька область, Четвер 03 вересня 2020 07:14
У Донецькій області вже понад 1,5 тисячі хворих на COVID-19
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Донецькій області з початку пандемії коронавіруса виявлено 1548 хворих. За минулу добу зафіксували 64 нові випадки зараження.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Зокрема, 19 нових випадків зафіксовано у Маріуполі, 15 - у Краматорську, 12 - у Слов’янську, 5 - у Бахмуті, по 2 у Покровську, Білозерському та Волноваському районі (жінки 54 і 56 років), по 1 у Костянтинівці, Родинському, Вугледарі та Мангушському районі.

Крім того, за минулу добу коронавірусна хвороба забрала одразу три життя на Донеччині. Жертвами стали люди похилого віку - 82-річна маріуполька, 78-річний краматорець та 78-річна мешканка Слов’янська.

Нагадаємо, станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавіруса. Це новий антирекорд по кількості зараження за добу.

Крім того, антирекорд зафіксували у Києві. За добу заразилися 332 людини.

РБК-Україна писало, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.

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