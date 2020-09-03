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В Донецкой области уже более 1,5 тысячи больных COVID-19

Донецкая область, Четверг 03 сентября 2020 07:14
В Донецкой области уже более 1,5 тысячи больных COVID-19
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Донецкой области с начала пандемии коронавируса выявлено 1548 больных. За минувшие сутки зафиксировали 64 новых случая заражения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

В частности, 19 новых случаев зафиксировали в Мариуполе, 15 - в Краматорске, 12 - в Славянске, 5 - в Бахмуте, по 2 в Покровске, Белозерском и Волновахском районе (женщины 54 и 56 лет), по 1 в Константиновке, Родинском, Угледаре и Мангушском районе.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная болезнь унесла сразу три жизни в Донецкой области. Жертвами стали пожилые люди - 82-летняя жительница Мариуполя, 78-летний краматорец и 78-летняя жительница Славянска.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд по количеству заражения в сутки.

Кроме того, антирекорд зафиксировали в Киеве. За сутки заразились 332 человека.

РБК-Украина писало, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться.

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