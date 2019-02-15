У Донецькій обл. розслідують справу про порушення виборчого законодавства

У територіальному центрі соцобслуговування з порушенням закону проводяться політичні збори

В Донецкой области в ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили публикацию о нарушении закона о выборах президента Украины в территориальном центре социального обслуживания Новогродовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, по данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Украины.

"В территориальном центре соцобслуживания с нарушением закона проводятся политические собрания. Работники центра мешали заявителю, как общественному активисту вести видеосъемку и выталкивали из здания", - говорится в сообщении.

Информации о предполагаемом подкупе избирателей не поступало.

На место была направлена следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции. Полицейские опросили стороны конфликта. Событие было зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан. Законность использования помещения для политического собрания проверяется.

"Сегодня, 15 февраля, на одном из информационных сайтов вышла публикация "На Донетчине напали на активиста, снимавшего раздачу денег за участие в выборах". Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По поводу телесных повреждений общественному активисту заявлений в полицию не поступало.

Напомним, полиция сообщила о подозрение 12 лицам за нарушения, связанные с выборами президента Украины.

Также сообщалось, что представители гражданской сети "Опора" в регионах подали 171 заявление и обращение об нарушений порядка предвыборной агитации и финансирование выборов 2019.