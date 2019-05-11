В Чернігові СБУ припинила діяльність нарколабораторії

Фото: обшуки в нарколабораторії (ssu.gov.ua)

Було вилучено майже кілограм амфетаміну

В Чернігові працівники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність нарколабораторії, яка займалась виготовленням особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що працівниками Служби безпеки було встановлено двох мешканців обласного центра, які в одному з приватних приміщень організували нарколабораторію.

"За інформацією СБ України щомісяця наркоділки виготовляли понад два кілограми психотропів, "прибуток" від реалізації яких становив близько трьохсот тисяч гривень. Зловмисники збували "товар" через розгалужену мережу дилерів, наркотики також можна було замовити на одному з веб-ресурсів у мережі Інтернет", - заявили в СБУ.

Оперативники затримали двох організаторів нарколабораторії під час підготовки до реалізації нової партії психотропів. Вони здійснили підпал приміщення, де відбувалось виготовлення наркотиків, щоб знищити докази своєї діяльності.

"Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже кілограм амфетаміну, а також хімічні сполуки та обладнання для його виготовлення. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу", - повідомили в СБУ.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України. В даний час продовжуються першочергові слідчо-оперативні дії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримали банду наркоторговців на чолі з поліцейським. У поліції зазначають, що організаторами злочинної групи виявилися 23-річний поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП у місті Києві та 31-річний мешканець Київської області.