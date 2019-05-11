ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Чернігові СБУ припинила діяльність нарколабораторії

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 14:31
В Чернігові СБУ припинила діяльність нарколабораторії
Фото: обшуки в нарколабораторії (ssu.gov.ua)

Було вилучено майже кілограм амфетаміну

В Чернігові працівники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність нарколабораторії, яка займалась виготовленням особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що працівниками Служби безпеки було встановлено двох мешканців обласного центра, які в одному з приватних приміщень організували нарколабораторію.

"За інформацією СБ України щомісяця наркоділки виготовляли понад два кілограми психотропів, "прибуток" від реалізації яких становив близько трьохсот тисяч гривень. Зловмисники збували "товар" через розгалужену мережу дилерів, наркотики також можна було замовити на одному з веб-ресурсів у мережі Інтернет", - заявили в СБУ.

Оперативники затримали двох організаторів нарколабораторії під час підготовки до реалізації нової партії психотропів. Вони здійснили підпал приміщення, де відбувалось виготовлення наркотиків, щоб знищити докази своєї діяльності.

"Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже кілограм амфетаміну, а також хімічні сполуки та обладнання для його виготовлення. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу", - повідомили в СБУ.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України. В даний час продовжуються першочергові слідчо-оперативні дії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримали банду наркоторговців на чолі з поліцейським. У поліції зазначають, що організаторами злочинної групи виявилися 23-річний поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП у місті Києві та 31-річний мешканець Київської області. 

У Чернігові відновили опалювальний сезон В Запорізькій обл. правоохоронці ліквідували нарколабораторію
Новини України Чернігівлаборатории
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся