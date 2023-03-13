Шуляк: децентрализация будет определять процесс послевоенного обновления Украины

Реформа децентрализации остается одной из важнейших, ведь именно она позволит построить в Украине систему управления по европейскому образцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для нас важно достроить архитектуру реформы в полном объеме, чтобы получить, во-первых, состоятельные общины, которые имеют возможности для восстановления и развития. Во-вторых, четко и детально разграничены полномочия, средства и ответственность. В-третьих, четкое соблюдение Конституции и законов Украины на всей территории", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что это произойдет только после внесения изменений в Конституцию, которые будут внедрены институт префектов. Из-за полномасштабного вторжения процесс отложен до завершения военного положения. Но уже сейчас власти работают над завершением реформы децентрализации.

"Должны ввести четкое определение функций местных государственных администраций - как областного, так и районного уровней. В частности, четкий механизм обеспечения законности как для территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, так и для местного самоуправления. А также деполитизировать должности глав местных государственных администраций, ввести конкурсный принцип отбора на эти должности", - добавила политик.

По ее словам, это предусмотрено законопроектом №4298, который подготовит местное самоуправление и местные администрации для работы в новых условиях децентрализации.