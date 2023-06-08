В Донецкой области идут бои за Великую Новоселку, - Минобороны

Украинские и российские военные ведут бои за прифронтовый поселок городского типа Великая Новоселка в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
На Новопавловском направлении идут бои за Великую Новоселку (Донецкая область).
В Запорожском направлении в районе Орехова российские оккупанты находятся в активной обороне.
На Бахмутском направлении украинские военные ведут активные действия. Там продолжаются бои. Кое-где оккупанты пытаются перейти в наступление, но безуспешно.
На Купянском и Шахтерском направлениях захватчики наносят авиационные удары и совершают обстрелы.
На Авдеевском и Лиманском направлениях россияне пытаются наступать, но безуспешно.
На Марьинском направлении продолжаются бои. Украинские военные отразили многочисленные атаки врага в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.
Только вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские бойцы еще не начали контрнаступление. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть необходимые возможности и оружие для деоккупации территории.
Вчера Маляр сообщила, что наши военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Они продвинулись до 1100 метров на разных участках.
А уже сегодня Третья штурмовая бригада заявила о продвижении более чем на 2 кв. км. на Бахмутском направлении.
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