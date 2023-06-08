RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области идут бои за Великую Новоселку, - Минобороны

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские и российские военные ведут бои за прифронтовый поселок городского типа Великая Новоселка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Ситуация на Юге

На Новопавловском направлении идут бои за Великую Новоселку (Донецкая область).

В Запорожском направлении в районе Орехова российские оккупанты находятся в активной обороне.

Ситуация на Востоке

На Бахмутском направлении украинские военные ведут активные действия. Там продолжаются бои. Кое-где оккупанты пытаются перейти в наступление, но безуспешно.

На Купянском и Шахтерском направлениях захватчики наносят авиационные удары и совершают обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях россияне пытаются наступать, но безуспешно.

На Марьинском направлении продолжаются бои. Украинские военные отразили многочисленные атаки врага в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.

Подготовка к контрнаступлению Украины

Только вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские бойцы еще не начали контрнаступление. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть необходимые возможности и оружие для деоккупации территории.

Вчера Маляр сообщила, что наши военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Они продвинулись до 1100 метров на разных участках.

А уже сегодня Третья штурмовая бригада заявила о продвижении более чем на 2 кв. км. на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины