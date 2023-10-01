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В Донецкой области семья оказалась под завалами из-за обстрелов оккупантов

Фото: оккупанты обстреляли Киндратовку Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики нанесли ракетный удар по селу Киндратовка Донецкой области. Из-за удара террористов семья оказалась под завалами дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области и полицию Донецкой области.

В ночь на 1 октября российская армия ударила по селу Киндратовка, вероятно, зенитными ракетами С-300. В результате атаки был разрушен жилой дом.

Под завалами оказалась целая семья: 40-летний супруг с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет. Семью из-под завалов достал сосед-спасатель.

Всего из-за обстрелов было повреждено 15 частных домов и хозяйственных построек.

 

Фото: оккупанты обстреляли Киндратовку Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Что еще известно об обстрелах Донецкой области

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты применили против мирного населения авиацию, ЗРК С-300, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и артиллерию.

Россияне сбросили авиабомбу КАБ-500 на Константиновку. Ранение получил 13-летний ребенок. По Краматорску россияне ударили двумя ракетами С-300. Повреждены здания и автомобили.

 

Фото: полиция показала последствия обстрелов Донецкой области (facebook.com/don.gunp)

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Больше о последствиях ночных обстрелов - в материале РБК-Украина.

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