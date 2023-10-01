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У Донецькій області сім'я опинилася під завалами через обстріли окупантів

Фото: окупанти обстріляли Кіндратівку Донецької області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Кіндратівка Донецької області. Через удар терористів сім'я опинилася під завалами будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області та поліцію Донецької області.

У ніч на 1 жовтня російська армія вдарила по селу Кіндратівка, ймовірно, зенітними ракетами С-300. Внаслідок атаки був зруйнований житловий будинок.

Під завалами опинилися ціла сім'я: 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років. Сім'ю з-під завалів дістав сусід-рятувальник.

Всього через обстріл було пошкоджено 15 приватних будинків та господарських споруд.

 

Фото: окупанти обстріляли Кіндратівку Донецької області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Що ще відомо про обстріли Донецької області

За минулу добу під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган" та артилерію.

Росіяни скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку. Поранення отримала 13-річна дитина. По Краматорську росіяни вдарили двома ракетами С-300. Пошкоджено будівлі та автомобілі.

 

Фото:поліція показала наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/don.gunp)

Крім того, цієї ночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Більше про наслідки нічних обстрілів - у матеріалі РБК-Україна.

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