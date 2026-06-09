В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Решение касается нескольких населенных пунктов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной администрации.

Согласно приказу, который согласовал правительственный Координационный штаб, обязательная эвакуация принудительно будет касаться отдельных улиц Славянска, Краматорска и Беленького.

Кроме того, решение полностью охватывает территории населенных пунктов Приволье и Малотарановка.

"Это тяжелое, но необходимое решение. Наша главная задача - уберечь жизни детей", - говорится в заявлении.

Эвакуацию детей будут проводить исключительно в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К организации выезда привлечены местные военные администрации, полицейские, спасатели и социальные службы.

Людей будут сопровождать на всех этапах - от непосредственного выезда до прибытия в приемный пункт и размещения в более безопасных регионах Украины.

Родителей призвали не медлить с выездом и не подвергать детей опасности.