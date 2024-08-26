В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области местные власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По его словам, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов:
Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).
Также работает круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21.
Напомним, из-за активных боевых действий в Донецкой области происходит эвакуация гражданских.
В частности, в ряде населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов была введена принудительная эвакуация детей с их родителями или другими законными представителями.
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