В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

По его словам, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

Константиновская община Краматорского района: Константиновка, Ижевка, с. Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное

Селидовская община Покровского района: Вишневое, Григоровка, с. Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Также работает круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21.