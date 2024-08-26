У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Через погіршення безпекової ситуації у Донецькій області місцева влада ухвалила рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:
Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).
Також працює цілодобова "гаряча лінія" обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21.
Нагадаємо, через активні бойові дії у Донецькій області відбувається евакуація цивільних.
Зокрема, у низці населених пунктів через загрозу російських обстрілів ввели примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.
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