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В Донецкой области россияне обстреляли ТЭС, часть потребителей осталась без света

Суббота 30 декабря 2023 18:52
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В Донецкой области россияне обстреляли ТЭС, часть потребителей осталась без света Иллюстративное фото (dtek.com)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз нанесли удар по ТЭС в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины в Facebook.

"Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрела электростанция прекратила генерацию электроэнергии", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадавших нет.

При этом из-за российской атаки обесточены 16 подстанций 35 кВ, а также есть отключенные потребители.

Массированный обстрел Украины

29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны.

Враг запустил по Украине 158 дронов и разных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В результате попадания и падения обломков в нескольких регионах погибшие и раненые среди мирного населения.

Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Донецкая область ТЭС
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