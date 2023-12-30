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У Донецькій області росіяни обстріляли ТЕС, частина споживачів залишилася без світла

Субота 30 грудня 2023 18:52
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У Донецькій області росіяни обстріляли ТЕС, частина споживачів залишилася без світла Ілюстративне фото (dtek.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз завдали удару по ТЕС в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства енергетики України в Facebook.

"Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу постраждалих немає.

При цьому через російську атаку знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, а також є відключені споживачі.

Масований обстріл України

29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.

Ворог запустив по Україні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України Донецька область ТЕС
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