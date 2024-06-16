Россияне обстреляли село в Донецкой области: семь человек ранены, среди них - дети
Российские войска 16 июня обстреляли село Новая Полтавка Краматорского района. Семь человек ранены, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
"16 июня российская армия ударила по с. Новая Полтавка Краматорского района. Средство поражения попало по территории частного сектора", - говорится в сообщении.
В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семь соседей получили телесные повреждения разной степени тяжести.
"Четыре женщины и мужчины доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое братьев 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома", - добавили в прокуратуре.
Среди поврежденных объектов - частные домохозяйства, автомобили. Тип вооружения устанавливается.
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