В Донецкой области полностью запретили обучение офлайн: что известно

Это решение касается всех субъектов образовательного процесса независимо от формы собственности.

Таким образом, в связи с опасной ситуацией в регионе, Совет обороны решил полностью перевести обучение в дистанционный формат. Образовательная деятельность, а также имеющая признаки образовательной, теперь возможна только онлайн.

Кроме того, на заседании было принято решение о выделении дополнительных 59 млн грн из областного бюджета для поддержки Сил обороны. Эти средства будут направлены на усиление обороноспособности региона и обеспечение военнослужащих всем необходимым.

"Дал поручение соответствующим структурным подразделениям и руководителям общин по поддержке наших воинов и осуществлению всех необходимых мер по обороне области. Работаем дальше", - сообщил Филашкин.

Ситуация на Донецком направлении

На сегодня ситуация в Донецкой области остается сложной. Как сообщил Генштаб Украины, наиболее активно оккупанты атакуют на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Россия продолжает пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, увеличивая попытки наступления и усиливая обстрелы.

В то же время оккупанты теряют много военных на Кураховском направлении. Приблизительно 85% общих потерь России приходится именно на этот участок фронта.