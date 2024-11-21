Активнее всего россияне атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 21 ноября, произошло 114 боевых столкновений. Активнее всего россияне атакуют на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали, в частности, общины населенных пунктов Волфине, Клюсы, Покровка и Журавка Сумской и Черниговской областей.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила также двенадцать атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, и в Серебрянском лесу Десять боев завершились, еще два - продолжается враг.

На Северском направлении авиация противника нанесла удар КАБам по Кузьминовке.

На Краматорском направлении с начала суток враг дважды атаковал близ Часового Яра и Ступочек, в настоящее время идет бой.

На Торецком направлении агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Враг активно применяет авиацию. Нанес удары КАБами по Торецку, Калиновому, Иванополью и Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 22 атаки противника, восемь боеприкосновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия совершила 21 атаку вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

На Времивском направлении произошло семь вражеских атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Три боя еще продолжаются. Под ударами вражеских бомб оказались Улакли и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Пятихаток.

На Приднепровском направлении продолжается вражеская атака.

"Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов 22 КАБ по собственной территории. Украинские воины отбили 11 попыток захватчиков прорвать нашу оборону, бои продолжаются", - добавили в Генштабе.